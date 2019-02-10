"المعابر" الفلسطينية تتهم أمن غزة بعرقلة عمل معبر "كرم أبو سالم"

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية بغزة، إلا أن مصدرا أمنيا قال للإناضول إن "عناصر الأجهزة الأمنية دققوا في بطاقات الهوية الشخصية للموظفين في إطار الإجراءات الاعتيادية"..

غزة/مصطفى حبوش، هاني الشاعر/ الخليج 365

اتهمت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية (تابعة لرام الله)، صباح اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) بعرقلة عمل موظفيها في معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "أمن حركة حماس عرقل دخول حافلة موظفي الهيئة إلى معبر كرم أبو سالم دون معرفة أسباب ذلك".

وأشارة الهيئة إلى أنه تم استئناف العمل في المعبر التجاري الوحيد لغزة، بعد توقفه لأكثر من ساعتين بسبب منع وصول الموظفين إليه.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصدر في المعبر، قوله، إن "عناصر من حماس احتكوا بموظفي الهيئة على المعبر واستفزوهم وعرقلوا عملهم ومنعوهم من الوصول للمعبر لأداء واجبهم وعملهم".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية (تديرها حماس) في قطاع غزة.

إلا أن مصدرا أمنيا قال لمراسل وكالة الخليج 365، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "عناصر الأجهزة الأمنية بغزة أوقفوا حافلة تقل موظفي معبر كرم أبو سالم ودققوا في بطاقاتهم الشخصية في إطار الاجراءات الاعتيادية".

وأوضح المصدر أن "عددا من الموظفين كانوا لا يحملون بطاقتهم الشخصية الأمر الذي أدى لعرقلة وصولهم لأماكن عملهم لبعض الوقت حتى تم التأكد من هوياتهم".

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية سحبت موظفيها من معبر رفح البري على الحدود مع مصر، في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهمت حركة "حماس" بإعاقة عملهم، عبر "استدعاءات واعتقالات وتنكيل"، وهو ما نفته الحركة.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

