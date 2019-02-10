مصادر تكشف عن عدد المنشآت المُستفيدة من مبادرة #الفاتورة_المجمعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر أن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة “الفاتورة المجمعة”، التي صدرت موافقة بشأنها من المقام السامي، يبلغ نحو 350 ألف منشأة.

وذكرت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن أعداد الشركات المُستفيدة من تلك المبادرة قابلة للتغيير وفقاً للمستجدات وتحديث البيانات الخاصة بالمنشآت المُستفيدة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق أن الميزانية المُخصصة لتطبیق المبادرة تبلغ 11.5 ملیار ریال من أصل 200 ملیار ریال، ضمن خطة تحفیز القطاع الخاص.

وأوضحت أنه ستتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة للمنشآت الملتزمة بالتوطين لمدة 12 شهراً، التي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني، أو الأخضر المرتفع، أو الأخضر المتوسط، أو الأخضر المنخفض.