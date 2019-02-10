الستي للثأر من #تشلسي

الخليج - حسن القبيسي

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على تشلسي في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم ومواصلة صدارة ترتيب الدوري الانجليزي .

وتغلب مانشستر سيتي 2-0 على مضيفه إيفرتون الأربعاء الماضي، في مباراة مقدمة من الجولة 27 للبطولة، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول، قبل أن يستردها الأخير أمس السبت بالفوز على بورتموث 3-0.

ويستضيف مانشستر سيتي (حامل اللقب) فريق تشيلسي اليوم الأحد، إذ يرغب فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الثأر من خسارته 0-2 أمام الفريق اللندني على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي تسببت في فقدان سيتي لصدارة البطولة آنذاك.

ورغم ابتعاد تشيلسي، صاحب المركز الرابع، عن الصدارة بفارق 12 نقطة، لكنه يخوض صراعاً من نوع آخر.

ويسعى تشيلسي لاستعادة المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متأخراً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد وثلاث نقاط على آرسنال، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.