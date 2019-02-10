برشلونه في اختبار #بلباو

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يسعى برشلونة في الظفر بالنقاط الثلاث من ملعب سان ماميس، عندما بواجه أتلتيك بلباو في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في وقت حقق فيه غريمه ريال مدريد فوزاً مستحقاً على أتلتيكو مدريد 3-1، لتوسيع الفارق إلى ثماني نقاط.
في حين يأمل أشبيلية الرابع (36 نقطة)، والذي خرج كلياً من المنافسة على اللقب، بعد تصدر الترتيب أكثر من مرة في بداية الموسم، بتجديد فوزه على ضيفه أيبار (فاز ذهاباً 3-1)، والبقاء في دائرة المنافسين على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي الأحد ليغانيس مع ريال بيتيس، وفالنسيا مع ريال سوسييداد، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ألافيس مع ليفانتي.
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