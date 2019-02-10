شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تُطلق خدمة تجديد جواز السفر دون النظر للمدة المتبقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة تجديد جواز السفر السعودي دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية جواز السفر الحالي، وذلك من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر”.

وبيّنت الجوازات أن هذه الخدمة تمكّن المواطن من تجديد جواز السفر له أو لأحد التابعين له “ممن لديه الهوية الوطنية”، إلكترونياً في أي وقت دون النظر إلى المدة المتبقية في الجواز ، وذلك من خلال الدخول على حسابه الشخصي في بوابة وزارة الداخلية منصة “أبشر” واختيار أيقونة تجديد جواز السفر من قائمة الخدمات الإلكترونية وإتمام بقية متطلبات الخدمة.

وأضافت أنه يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاماً، أما إذا كان عمر صاحب الجواز 21 سنة أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات ، واستلام الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل مع البريد السعودي، حيث يمكن للمواطن تسليم الجواز القديم بعد عملية التجديد من خلال “أبشر” لمكاتب البريد السعودي وسيتم توصيل الجواز الجديد مع القديم إلى عنوان واصل بعد استلامه من الجوازات.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة ، وأن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز يُعد تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز حسب أنظمة وتعليمات وثائق السفر.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي سعياً لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات.