شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه عن توقعات باستمرار الأمطار الرعدية على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صباح اليوم، تنبيهاً متقدماً عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد, ورياح نشطة مثيرة للأتربة, قد تؤدي إلى جريان السيول في منطقة الرياض.

وتضمن التنبيه, مدن الرياض والدوادمي والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الدوادمي والرياض والأجزاء المجاورة له.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم غدٍ الاثنين.