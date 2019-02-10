انت الان تتابع ميليشيا الحوثي تختطف أكثر من 100 شخص في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أفادت قناة «العربية الحدث» الإخبارية، بأن ميليشيا الحوثي اختطفت أكثر من 100 شخص من أبناء قبيلة شندل في محافظة البيضاء اليمنية، إذ ذكرت القناة، اليوم السبت، أنه على وقع سلسلة الخسائر التي منيت بها الميليشيا في محافظة البيضاء، بدأ الحوثيون حملة مداهمات واعتقالات ضد أبناء قبيلة «مشدل» في المحافظة، بالإضافة إلى ترهيب المواطنين باستخدام الأعيرة النارية ومحاصرة المنازل والتهديد بتفجير بعضها، جاء ذلك بعد أن تكبدت الميليشيا الحوثية الأسبوع الماضي خسائر بشرية كبيرة في منطقة آل مشدل بمحافظة البيضاء.
وأكد الجيش اليمني، في وقت سابق، أن قواته تواصل تقدمها في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة «شمال غربي البلاد، ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين»، وسط تهاوٍ كبير في صفوف ميليشيا الحوثي. وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي إن الأيام القليلة الماضية
وأكد الجيش اليمني، في وقت سابق، أن قواته تواصل تقدمها في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة «شمال غربي البلاد، ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين»، وسط تهاوٍ كبير في صفوف ميليشيا الحوثي.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش، حيث وصلوا إلى الخط الدولي المؤدي إلى مديرية حرض، بإسناد من مقاتلات التحالف، مشيرًا إلى أن المعارك كبدت ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وتخوض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات في اليمن ضد حكومة هادي التي يدعمها تحالف تقوده السعودية، وأطلقت شرارة أزمة إنسانية في واحد من أفقر بلدان العالم.
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