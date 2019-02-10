هل يقود بوتفليقة الجزائر لولاية خامسة؟

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مقربون من تكتل "التحالف الرئاسي" يرون أن تعيين محيط الرئيس بوتفليقة لعبد المالك سلال مديرًا لحملته الانتخابية، هدفه إرضاء باريس التي تربطها علاقات قوية بسلال

قبل أن يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة موقفه من الاستحقاق الرئاسي المقبل اتضح جليا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة والتكهنات التي تؤكد قيادة بوتفليقة بلاده لولاية خامسة، حيث أصبح الحاضر الغائب في المشهد الانتخابي رغم عدم إعلانه عن ذلك بشكل علني. كل الدلائل تشير إلى ترشح بوتفليقة للانتخابات المقبلة، أبرزها الإعلان عن طاقم الحملة الانتخابية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، الذي يتولى للمرة الرابعة إدارة الحملة الانتخابية، وسط ذهول قادة أحزاب التحالف الرئاسي والعديد من الشخصيات المحسوبة على الرئيس.

مديرية حملة بوتفليقة تعقد اليوم أول اجتماع لها، بمشاركة ممثلين عن أحزاب التحالف الرئاسي، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة لمخطط الحملة الانتخابية لمرشحها الذي لم يعلن عن نفسه بعد. يأتي ذلك وسط أنباء عن إعلان الترشح اليوم، إلا أن هناك توقعات أن يكون الإعلان الرسمي إما في يوم الشهيد في 18 فبراير أو في

مديرية حملة بوتفليقة تعقد اليوم أول اجتماع لها، بمشاركة ممثلين عن أحزاب التحالف الرئاسي، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة لمخطط الحملة الانتخابية لمرشحها الذي لم يعلن عن نفسه بعد. يأتي ذلك وسط أنباء عن إعلان الترشح اليوم، إلا أن هناك توقعات أن يكون الإعلان الرسمي إما في يوم الشهيد في 18 فبراير أو في ذكرى تأميم المحروقات في 24 فبراير، وهما مناسبتان دأب الرئيس على أن يوجه فيهما رسالة إلى الجزائريين للحديث عن مواضيع متفرقة، حسب "الخبر".

وزراء يقودون الحملة عبد المالك سلال، المدير المحتمل للحملة الانتخابية لبوتفليقة، قام بتوزيع المهمات على أحزاب التحالف الرئاسي ووزراء سابقين وقياديين لإدارة الحملة الانتخابية في شكل حكومة مصغرة لقيادة بوتفليقة لولاية خامسة. واختار سلال أسماء قديمة في حكومات سابقة وأخرى جديدة ضمن طاقم حملة بوتفليقة، إذ عين رفيقه الأسبق في الحكومة التي ترأسها، مصطفى كريم رحيال مديراً للتنظيم، والوزير السابق عبد القادر بوضياف مسؤولاً عن التحضير اللوجيستي، فيما سيتولى الأمين العام السابق لوزارة الداخلية عبد القادر والي مسؤولية العلاقات مع الأحزاب. هل تنجح حركة «مواطنة» في منع «بوتفليقة» من الترشح لولاية خامسة؟



أما وزير النقل السابق، عمار تو، فكلف بالتجمعات الانتخابية إلى جانب وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية، كما وزع سلال المهام على الأحزاب الأربعة المساندة لبوتفليقة، بتعيين عمارة بن يونس مسؤولاً عن إدارة الاتصال بالحملة ويساعده في ذلك كل من حمراوي حبيب شوقي المدير العام السابق لمؤسسة التليفزيون الجزائري، والوزير المنتدب السابق للشباب والرياضة بلقاسم ملاح للبرمجة. حزب "جبهة التحرير الوطني" أتم أمس، الترتيبات في القاعة البيضاوية في أعالي العاصمة، لتجمع شعبي يحضره خمسة عشر ألف شخص، ويتوقع أن يكون سلال ضمن المدعوين وفق مصدر حزبي من دون تأكيد احتمال تلاوة بيان ترشح بوتفليقة من عدمه، وفقا لـ"الحياة".

سلال وإرضاء فرنسا سلال وإرضاء فرنسا عبد المالك سلال يتمتع بشبكة علاقات متشعبة مع دوائر صنع القرار الفرنسي، وقد استجاب في حادثة "طريفة" لتوجيهات وزير الدفاع الفرنسي السابق، جون إيف لودريان، بتعيين مواطنه الرياضي كريستيان جوركيف مدرّبًا للمنتخب الوطني الجزائري. ولذلك يعتقد مصدر سياسي جزائري من تكتل "التحالف الرئاسي" أن تعيين محيط الرئيس بوتفليقة لعبد المالك سلال مديرًا لحملته الانتخابية، هدفه "إرضاء باريس وكبح دعمها المفترض لأيّ مرشح غير الرئيس الحاكم منذ 1999". ويرى المصدر وفق ما نقلت "إرم نيوز" أن باريس حاولت الإيعاز لجهات نافذة بدعم ترشح الجنرال المتقاعد من الجيش الجزائري، علي غديري، ومن ذلك مسؤولون في الإعلام "الفرانكفوني" الموالي لفرنسا وكذلك رجال الأعمال الذين يحوزون على استثمارات ضخمة فيها، مثل الملياردير البارز يسعد ربراب. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات المقررة في التاسع من إبريل المقبل، تحاول أطراف في المعارضة الدعوة لعقد لقاءات مع الأحزاب المختلفة علها تجد سبيلاً للاتفاق على مرشح واحد، خصوصاً إذا تأكد ترشح بوتفليقة.

«بوتفليقة» يستبق الانتخابات الرئاسية بالتضحية بالقيادات العسكرية وتنطلق تلك الدعوات من منطلق أن الاتحاد في منافسة بوتفليقة قد ينجح في هزيمته، وهو المدعوم من منظومة متغلغلة في البلاد منذ عقود، يصعب الوقوف في وجهها إن بقيت المعارضة غير المتوحدة على حالها. إلا أن مراقبين يرون أن التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، يبدو مهمة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة، فأحزاب المعارضة تشهد اختلافات كبيرة.

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