ارتفاع حصيلة قتلى مبنى اسطنبول المنهار إلى 18 وأردوغان يزور الموقع

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن السلطات تمكنت في مرحلة ما من التواصل مع شخص تحت أنقاض مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق انهار في منطقة كارتال في اسطنبول يوم الأربعاء.

إلا أن صويلو عاد ليوضح أن الشخص "لم يعد على قيد الحياة على الأرجح".

وأعلن انتشال جثة أخرى، مما يرفع عدد القتلى رسميا إلى 18.

وقال مراد كوروم، وزير البيئة والتخطيط الحضري، إن المبنى حصل على تصريح ببناء ستة طوابق فقط، وقام بشكل غير قانوني ببناء الطوابق العلوية بخرسانة منخفضة الجودة ورمال بحرية بدلاً من خرسانة الإنشاءات والصلب.

وناشد السكان فحص مبانيهم للتأكد من التزامها بقوانين الإنشاءات.

وزار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت موقع الانهيار للمرة الأولى، وقال إن هناك "دروساً كثيرة يجب تعلمها" مع ارتفاع حصيلة القتلى.

وأضاف أردوغان للصحفيين في موقع الحادث "في هذه المنطقة، واجهنا مشكلة خطيرة للغاية مع أعمال غير قانونية مثل هذه المشكلة من أجل كسب المزيد من المال".

وأكد الرئيس التركي أن الحكومة ستتخذ "خطوات بطريقة حازمة" بعد أن ينتهي التحقيق.

وزار أردوغان أيضاً المستشفى التي يعالج فيها أكثر من اثني عشر شخصاً، بينهم سبعة في حالة خطيرة.

وتجمع أصدقاء وأقارب قاطني المبنى قرب الحطام لمعرفة أخبار عن مفقوديهم حيث عملت فرق الطوارئ، بمساعدة الكلاب البوليسية، على مدار الساعة للوصول إلى الناجين المحتملين.

ولم يكشف المسؤولون عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين. وكان المبنى يضم 14 شقة مع 43 ساكناً مسجلاً.

للمزيد على يورونيوز:

ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في تركيا إلى 14 قتيلا

مقتل 10 أشخاص في حريق بباريس والشرطة تعتقل امرأة

اتصال هاتفي ينقذ لاعب من حريق بنادي فلامنغو البرازيلي