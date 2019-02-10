ارتفاع التضخم الشهري في مصر خلال الشهر الماضي

وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد نقلته وسائل إعلام مصرية، الارتفاع إلى الزيادة في أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.9% ، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8% في يناير الماضي.

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وسجل معدل التضخم السنوي 12.2% لشهر يناير/كانون الثاني 2018، مقابل 17.0% لنفس الشهر من العام السابق.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 12.5% في يناير/كانون الثاني الماضي بالقياس لنفس الشهر من العام السابق، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 6.1% في الفترة نفسها، وبلغت الزيادة في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة بنسبة 15.1%، وقسم النقل والمواصلات بلغت الزيادة فيه 31.8%، وقسم الرعاية الصحية 5.0%، وقسم الثقافة والترفيه سجل زيادة 9.9%، والتعليم بلغت الزيادة فيه 15.1%.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا كبيرا عقب تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في نهاية عام 2016، حيث بلغت 35%، قبل أن تبدأ في التراجع مؤخرا، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل لمناقشة سعر الفائدة في البنوك، وسط توقعات بتوجه البنك المركزي لخفضها.