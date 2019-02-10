مصر تتلقى عروضا من 3 تحالفات عالمية لإنشاء أول ميناء جاف

القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أنها ستتلقى العطاءات الفنية للمشروع شهر مايو/ أيار المقبل، ومن ثم ستعلن عن التحالف الفائز التنفيذ.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الوحدة المركزية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة تلقت طلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمشروع الميناء الجاف من 3 تحالفات هي: تحالف بقيادة شركة كونكور الهندية ويضم مجموعة حسن علام وشركة بي أس أيه سنغافورة، وتحالف تقوده شركة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وتحالف تقوده مجموعة السويدي للإلكترونيات ويضم شركتي وثري إيه إنترناشيونال".

وأوضح البيان أن "مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تصل إلى 30 عاما، بنهايتها ستؤول ملكية المشروع إلى الدولة، ومن المتوقع أن يتم تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال شهر مايو/أيار، ومن ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز".