نائب كويتي يتبرع لعائلة لبناني انتحر حرقا بسبب ديونه

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هذه الحادثة أثارت غضبا كبيرا في الشارع اللبناني الذي اعتبر المواطن جورج زريق ضحية لسياسات الدولة وأطلق البعض عليه اسم "البوعزيزي" اللبناني الذي حرق نفسه بسبب أوضاعه الاقتصادية الصعبة.

وأثارت القضية في لبنان بعد اجتماعيا كبير خصوصا مع تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وبدوره أعلن نائب في مجلس الأمة الكويتي، خلف دميثير العنزي، تضامنه مع المواطن اللبناني وقرر تقديم مساعدة مالية لعائلة جورج زريق.

وخلال مكالمة هاتفية عبر قناة "الجديد" اللبنانية، أعلن العنزي التبرع بـ10 آلاف دولار أمريكي إلى جانب تخصيصه معاشا شهريا لعائلة الضحية، انطلاقا من شعوره الإنساني بضرورة التضامن مع ما حصل.

وقال النائب الكويتي "أنا في زيارة حاليا إلى لبنان منذ 4 أيام، وما حدث يوم أمس صدمني، وأحسست أنه يجدر بي القيام بشيء تجاه ما حصل".

وأضاف: "الحادثة كما حصلت مؤلمة جدا، ويجب أن تشعرنا بالتعاطف وتحرك ضمائرنا.. وقد يكون هناك من يقوم بخطوات أكبر، ولكنني وجدت أنه من واجبي المساعدة قدر الإمكان".