متحدث #الأرصاد يكشف عن استمرار #التقلبات_الجوية لـ3 أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، عن توقعات الحالة الجوية في الفترة المقبلة، وموعد نهاية فصل الشتاء.

وقال القحطاني، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إنه وفقاً لتوقعات الهيئة تتأثر أجواء المملكة بتقلبات تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة إلى متوسطة غزيرة في بعض المناطق، خاصة المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وتابع متحدث الأرصاد أن هذه الحالة قد تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، مع توقع سقوط أمطار على منطقة المدينة المنورة، خاصة أننا في فصل الشتاء وهناك انخفاض لدرجات الحرارة، مع قدوم منخفضات جوية من الشمال.

وأشار إلى أن درجات الحرارة والأمطار في شتاء هذا العام لم تكن في معدلاتها المعتادة، وأن فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس المقبل، إلا أن هناك فترة انتقالية استعداداً لدخول فصل الصيف، حيث ستستمر فترة التقلبات ثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة.