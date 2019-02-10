القصة الكاملة لهجوم أسد على مُعدة في التليفزيون المصري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تعرضت مُعدة بأحد برامج التليفزيون المصري، لحادث أليم، صباح اليوم السبت، في مبنى "ماسبيرو"، وذلك على إثر مهاجمة أسد لها، كان من المُفترض أن يدخل المبنى.

حالة من الذعر، أصابت عددا من العاملين داخل المبنى، فور علمهم بتفاصيل الحادث، لا سيما وأن المُعدة تعرضت لجروح متفرقة بجسدها، لكن نجح قطاع الأمن، في السيطرة على الحادث.

وقال مصدر، داخل قطاع الأمن بـ"ماسبيرو"، إن بداية الواقعة تعود إلى الساعة السابعة والنصف صباحًا تقريبًا، حيث كان المبنى على موعد مع استقبال "أسد"، فقد كان مُصرح له بالدخول، بهدف ظهوره في أحد البرامج، حيث إن المُعدة كانت برفقة المُدربة الخاصة بـ"الأسد"، قائلًا: "كانوا مع بعض في السيارة، وتداعبه حتى لحظات الوصول".

وتابع أن قطاع الأمن، رفض دخول "الأسد" إلى المبنى، لعدم وجود "قفص" له، الأمر الذي دفع مدربته لربطه في محيط المبنى، وفي لحظة ما، اعتدى على "المُعدة"، ما تسبب لها في بعض الجروح البسيطة، مشيرًا إلى أن زوجها حضر إلى "ماسبيرو" على الفور، للاطمئنان عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، لـ"الوطن"، إن الحالة الصحية لـ"المعدة" مستقرة، حيث إنها تعرضت لجروح بسيطة، حيث تم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني، ثم مركز المصل واللقاح، للحصول على تطعيمات، مؤكدًا أنها لا تواجه أي خطورة بشأن حالتها الصحية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press