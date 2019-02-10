بالفيديو... الحريري يكشف عن مهاراته في كرة السلة

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد فاجأ الحضور بمشاركته بنهائي بطولة دبي لكرة السلة التي جمعت فريقين لبنانيين.

وأظهرت مقاطع الفيديو قيام الحريري باللعب بالكرة ورميها على السلة وسط حماس كبير عند الجمهور، لكن رمية الحريري لم تكن موفقة بتاتا حيث فشل بالتسجيل.

وقد توج فريق "الرياضي" اللبناني بطلا لبطولة دبي الدولية عقب فوزه على "بيروت" 88-80.

يذكر أن الحريري وصل مؤخرا إلى الإمارات للمشاركة في قمة دبي وسيعقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين ودوليين أخرين.