صحيفة: لبنان ينتظر زيارات دولية وعربية في اليومين المقبلين

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وكشفت مسادر خاصة لصحيفة "الأنباء الكويتية" عن تفاصيل وأسباب زيارة هؤلاء المسؤولين إلى لبنان.

فيصل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، غدا الإثنين إلى بيروت ليسلم الرئيس ميشال عون دعوة لحضور القمة الأورومتوسطية المقررة في 24 الجاري في شرم الشيخ. بالإضافة إلى قدوم الممثلة العليا للأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، لمناقشة مقررات القمة الأورومتوسطية بشأن لبنان.

كما يصل إلى بيروت ايضا المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، لنقل تهاني القيادة السعودية الى المسؤولين اللبنانيين.

وسيكون وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في بيروت اليوم الاحد في زيارة تستمر لغد الاثنين يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.