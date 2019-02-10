طيران التحالف العربي يقصف مواقع بالعاصمة اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف شن 3 غارات على منطقة الخليفين في مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف.

وأضاف أن طيران التحالف استهدفت بثلاث غارات منطقتي آل علي وبني صياح في مديرية رازح غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وشن 3 غارات أخرى على مواقع في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

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وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العسكري العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع لقوات التحالف في أجواء منطقة المزرق التابعة لمديرية حرض شمال غربي حجة.

ولم يورد المركز تفاصيل عن عملية اسقاط الطائرة وهي الثانية التي يعلن عن إسقاطها خلال ساعات، فقد أعلنت الجماعة في وقت سابق اليوم، تمكنها دفاعاتها الجوية من اسقاط طائرة مماثلة شرق جبل جحفان في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وتعلن الجماعة بشكل متواصل عن استهداف مواقع تابعة للجيش اليمني والجيش السعودي الذي يقود تحالفا عسكريا ضدها دعما للجيش اليمني والرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مواقع سيطرت الجماعة عليها في كانون الثاني/يناير 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة للتحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.