شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. وفاة شخص وإنقاذ 94 محتجزاً في «سيول العلا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفى شخص، أمس السبت، جراء السيول التي تكونت من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة العلا التابعة للمدينة المنورة.
واحتجزت السيول 94 شخصاً تم إنقاذهم بواسطة رجال وآليات الدفاع المدني، إضافة إلى تلفيات بعدد من المركبات التي جرفتها السيول في مياه الأمطار.
يذكر أن الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وكذلك على مناطق تبوك، الجوف، وأجزاء من الحدود الشمالية.
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