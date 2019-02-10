شكرا لقرائتكم خبر عن «مختص» يحذر: البطاريات الصغيرة تقتل الأطفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور مشاري الحارثي، من مغبة وخطورة ابتلاع الأطفال للبطاريات الصغيرة التي تستخدم في تشغيل بعض الألعاب أو الأجهزة الصغيرة.

وأكد “الحارثي” في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” أن تلك البطاريات تتفاعل مع اللعاب وتكون محلول قلوي خطر جدا على صحة الطفل، وقد تتسبب في وفاته.

وكشف “الحارثي” عن العلاج السريع للأطفال في تلك الحالة وهو إعطاءه “عسل” والذهاب به على الفور لأقرب طبيب لاستخراج تلك البطارية من معدة الطفل، حيث أكد أنها كلما انتظرت في بطن الطفل شكلت خطورة كبيرة على حياته.