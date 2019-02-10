شكرا لقرائتكم خبر عن مضاربة بالعصي بين وافدين في سوق خضار بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة بين وافدين من جنسية يمنية وآخرين من بنجلاديش، في سوق خضار بالرياض. ووفقا للفيديو المنتشر فقد حدثت المضاربة بالعصي وهو ما أوقع خسائر مادية؛ وذلك للسيطرة على البسطات بجانب مسجد في مخرج 18 بالرياض.

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