شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة جديدة لـ «جوجل كروم» تخبرك باختراق حساباتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني ياسر الرحيلي، عبر حسابه الشخثصي بـ”تويتر” رابط لأحد الإضافات التي أعلنت عنها “جوجل” وأضافتها لـ”جوجل كروم” للتحذير من إن كانت كلمة السر الخاصة بك تم تسريبها أم لا.

وقال الرحيلي في تغريدته: “إضافة من جوجل لمتصفح جوجل كروم تُحذرك ان كانت كلمة السر الخاصة بك تم تسريبها ونشرها”.

لتحميل الإضافة الجديدة والاستفادة منها (اضغط هنا).