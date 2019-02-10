رئيس الحكومة المغربية: لن نصبر على من يؤذي مصالحنا

نواكشوط — سبوتنيك. وقال العثماني في تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الأحد 10 فبراير / شباط: "لن نصبر على أن يؤذى الوطن، وسندافع عنه بكل ما أوتينا".

وأضاف العثماني: "لأن هذا هو ما تربينا عليه، لأننا أبناء وطنيين قاوموا الاستعمار وأدوا أدوارا مهمة، وأبناء حزب أول أمينه العام هو الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أبلى البلاء الحسن، وله مواقف مشهودة في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الملكية".

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ووصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث سيترأس الوفد المغربي للدورة العادية 32 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 10 و11 فبراير الحالي.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد نقلت عن مسؤولين حكوميين، قولهم إن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية. وقالت إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية. وأضافت الوكالة، أن المغرب استدعى سفيره إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.

وكشفت مواقع إخبارية مغربية، أن الرباط استدعت سفيرها في الإمارات، بعد أيام من استدعاء سفيرها من المملكة العربية السعودية، وانسحابها من التحالف العربي المشارك في حرب اليمن.

وقال موقع "آشكاين"، المقرب من السلطات المغربية، "أفاد مصدر عليم بأن المملكة المغربية استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".

وتابع، نقلا عن مصادره: "تم استدعاء السفير المغربي بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية".