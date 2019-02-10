- 1/2
- 2/2
موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين، اليوم الأحد 10 فبراير / شباط: "على الرغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، قصفت الفصائل المسلحة غير الشرعية خلال 24 ساعة الماضية منطقة تل العلوش في محافظة حلب".
© Sputnik . Morad Saeed
وأشار رئيس المركز إلى أن السلطات السورية تواصل العمل على العفو عن أولئك الذين يتهربون من الواجبات العسكرية، بما في ذلك بين اللاجئين والأعضاء السابقين في الجماعات المسلحة غير الشرعية، حيث شمل العفو أكثر من 47.3 ألف شخص حتى 8 فبراير.
ووفقا لسوولوماتين، يواصل مركز المصالحة الروسي، تقديم المساعدة في إعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
وحتى 8 فبراير الحالي، تم ترميم 31.2 ألف مسكنا و810 مؤسسة تعليمية و136 مؤسسة طبية، فضلا عن إصلاح ألف كم من الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي يوثق انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.