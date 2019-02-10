شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: تقلبات جوية مرتقبة خلال اليومين المقبلين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن تنتهي التقلبات الجوية في المملكة مساء يوم الاثنين المقبل، مع استمرار احتمالية هطول الأمطار على مدار اليومين المقبلين.
وأكد “القحطاني” خلال مداخلة تليفونية على قناة الإخبارية: أن فصل الشتاء ينتهي في 21 من شهر مارس وندخل في فترة انتقالية قادمة استعداد لدخول فصل الصيف.
وأضاف: سيكون هناك تقلبات جوية وهناك كتلة هوائية بادرة تدخل علينا اليوم، حيث تستمر الهيئة في صدور تقريرها للمواطنين أولا بأول.
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