الان تتابع هل يجوز للمرأة “ستر الماضي المحظور” عن خطيبها؟.. المغامسي يجيب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الشيخ صالح المغامسي “إذا وقعت المرأة في المحظور وتاب الله عليها، ثم جاءها من يخطبها، فلا يلزم أهلها البوح بالأمر، لأن الله سترها .. وكذلك لا يلزم على الرجل البوح بكل شيء لأهل المرأة التي يتقدم لخطبتها”.

وأضاف، في تصريحه على قناة إم بي سي، أنه جاء عن عمر أنه نهر أولياء امرأة لما أخبروا الخاطب بكل شيء، فلا حاجة لكشف أشياء قد سترها الله.