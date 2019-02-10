الأردن يطالب بوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب في محيط المسجد الأقصى

أعرب الأردن، عن إدانته ورفضه كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، في محيط المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، ومنها مشروع ما يُسمى بـ “بيت هاليباه” التهويدي والمُدان بالقرب من ساحة البراق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة، أن وزارة الخارجية تحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وتطالب بوقفها فورا .. موضحا أن الوزارة عملت خلال السنوات القليلة الماضية بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، على استصدار عدة قرارات من الأمم المتحدة/اليونسكو أدانت إقامة هذا المشروع وغيره من المشاريع والحفريات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك .

وأضاف سفيان القضاة، أن الخارجية الأردنية طالبت بتنفيذ القرارات الصادرة خلال الأعوام الأربعة الماضية عن المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو ، إسرائيل ، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتخلي عن هذا المشروع، ووقف بنائه بما ينسجم مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات اليونسكو وقراراتها المتعددة.

وشدد أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ العام 1967، وتنطبق عليها أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ا ش ا

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