دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تقدم مكافأة مالية لمكتشف الثغرة في كاميرة FaceTime ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن دفع مكافأة مالية لGrant Thompson الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، والذي إكتشف الخلل في مكالمات المجموعة في كاميرة FaceTime مؤخراً.

بعد أن رصد Grant Thompson الثغرة في مكالمات الفيديو في كاميرة FaceTime مؤخراً، والتي تؤدي إلى إستماع الطرف الأخر إلى المستخدم قبل الموافقة على تلقي المكالمة، أعلنت شركة ابل عن خططها لمكافأة الطالب الذي يبلغ من العمر 14 عاماً.

وقد إكتشف Grant Thompson هذه الثغرة أثناء الإعداد لبدء محادثات جماعية بين أصدقاؤه في لعبة Fortnite، حيث حاولت والدته الإتصال بشركة ابل بشكل مستمر لتوضيح هذه المشكلة من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي دون أن تتلقى أي إستجابة حتى الأسبوع الماضي، حيث اتصلت شركة ابل بها رسمياً بعد إنتشار هذه المشكلة على شبكة الإنترنت.

من جانب أخر أطلقت شركة ابل تصحيح للمشكلة من خلال تحديث iOS 12.1.4، كما أشارت إلى أنها مستعدة لتعويض عائلة المراهق Grant Thompson وأيضاً تحديد مكافأة وهدايا لدعم المراهق تعليمياً.

يذكر أن قيمة المكافأة التي حددتها ابل لGrant Thompson لم يتم الإعلان عنها رسمياً، إلا أن ابل عرفت بتقديم مكافآت وتعويضات مالية تصل إلى 200 ألف دولار لمكتشفي الثغرات الأمنية.

المصدر

هذا الموضوع ابل تقدم مكافأة مالية لمكتشف الثغرة في كاميرة FaceTime ظهر على التقنية بلا حدود.