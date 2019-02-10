"طرود دخلت البلاد ولم يفتشها أحد"... الكويت تحذر من 6 دول

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، حذرت الجمارك الكويتية من الطرود الواردة من 6 دول وهي:"تركيا ولبنان وسوريا والصين وإيران وتايلند"، ويأتي ذلك بعد خروج طرد محمل بـ7 كيلوغرامات من حبوب "الكبتاغون" المخدرة من إحدى تلك الدول من دون تفتيش.



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ودفعت الواقعة مسؤولي الجمارك في الكويت إلى الاعتراف بضعف الرقابة المؤدي إلى نجاح تهريب المخدرات بعد أسبوع فقط من توجيهات جمركية بالتشدد في تفتيش الطرود الواردة من تلك الدول.

وأفادت مصادر للصحيفة، أن تدني مستوى مراقبة التفتيش والاستيداع في الجمرك الجوي، سمح بدخول ممنوعات إلى البلاد ضبطت لاحقا بالتعاون بين إدارتي مكافحة المخدرات والبحث والتحري.

وذكرت المصادر أن شحنة "الكبتاغون" ضبطت في إحدى الشركات معبأة في علب حلويات، وتبين "أن العلب مغلقة ولم تفتش مطلقا".

وفي نفس السياق، أبلغ وزير المالية د. نايف الحجرف نوابا اعتزامه اتخاذ إجراءات "توازي حجم ما يكشف من اختلالات في "الجمارك".

وكان الحجرف استدعى عددا من القياديين الجمركيين، وعقد اجتماعات مكثفة نهاية الأسبوع الماضي تمهيدا لتلك الإجراءات، وفقا للقبس.