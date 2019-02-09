رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365
أقدم مستوطنون يهود، مساء السبت، على مهاجمة مركبات فلسطينية بالحجارة، في ثلاث مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان للأناضول أن مجموعة من المستوطنين رشقوا بالحجارة مركبات مارة على الطريق الرابطة بين مدينة رام الله وقراها الغربية، وسط الضفة الغربية.
وبين الشهود أن المستوطنين تسببوا بخسائر وأضرار لبعض المركبات نتيجة قذف الحجارة، دون وقوع إصابات.
وعمد الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق الطريق الرئيسية المؤدية لقرى غرب رام الله، عقب اعتداءات المستوطنين.
كما تعرضت مركبات فلسطينية قرب مستوطنة بيت إيل، شمالي رام الله، للرشق بالحجارة على يد مستوطنين، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات، وفق شهود عيان.
كذلك قذف مستوطنون الحجارة تجاه مركبات فلسطينية قرب مفترق مجمع "عتصيون"، جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، دون وقوع أضرار أو إصابات.
وعادة ما يشن المستوطنون اعتداءات مشابهة، ضد المركبات الفلسطينية، على الطرق الرابطة بين مدن الضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود نحو 430 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية؛ وهذا العدد لا يشمل 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية لا تعترف بها إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة في 3 مناطق بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.