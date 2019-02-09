شكرا لقرائتكم خبر عن الأمواج تغرق كورنيش جازان وتوقف حركة القوارب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أغرقت الأمواج الناتجة من سرعة عالية للرياح في البحر الأحمر، السبت، كورنيش مدينة جازان الجنوبي، وأوقفت حركة الصيد والملاحة.
وتأتي هذه الحالة استمرارا لحالات سابقة من سرعة الرياح، شهدها البحر الأحمر خلال الأيام الماضية، وأُوقفت حركة الملاحة بسببها.
ورصد مقطع فيديو عصر السبت تدفق أمواج البحر، وتخطيها حواجز الكورنيش الجنوبي، وتدفقها على المسطحات الخضراء في الكورنيش، فيما تسبب ذلك في إيقاف حركة القوارب جزئيا نظير الخطر المتوقع حال الإبحار في تلك الأحوال الجوية.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتداد سرعة حركة الرياح، وتوقُّف الملاحة وإبحار عبارات فرسان، فيما أكدت وزارة النقل أن الإيقاف يأتي حرصا على سلامة الركاب.
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