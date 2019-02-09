شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي في «العلا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي التابعة لتعليم العلا في القرى والمراكز التالية (فضلا، مغيراء، ابوزرائب، وقير، عرعر، الجديدة) ليوم غدٍ الأحد.

ويذكر أن تم تعليق الدرسة في جامعة طيبة بمحافظة العلا، غدا الأحد، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، غدا الأحد.

وكانت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ومكة المكرمة (تشمل الاجزاء الساحلية منها) وكذلك على مناطق تبوك، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.