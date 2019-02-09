شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن سبعيني صعقاً على سطح بناية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة توفي مواطن، في العقد السابع من العمر، صعقاً على سطح بناية بحي الروابي جنوب شرق محافظة جدة. وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن التحقيقات الأولية لحادثة المواطن تشير إلى أن الصعق الكهربائي أثناء أعمال الصيانة على سطح المبني، كانت السبب في وفاته، بعد أن تم الكشف عليه من قِبَل الهلال الأحمر.

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