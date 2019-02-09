شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم السبت، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية على مناطق (الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنورة).

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول بمنطقتي الرياض والقصيم.

وأوضحت أن الحالة المطرية تشمل «الدوادمي والرياض والخرج والغاط والمجمعة ورماح والطريق الواصل بين الرياض والدوادمي» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض.

كما تشمل «عنيزة وبريدة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع وعقلة الصقور ودخنة» والأجزاء المجاورة لها بمنقطة القصيم، وكذلك «الدمام والخبر والظهران الجبيل والأحساء والخفجي» والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة المطرية «ينبع والمدينة المنورة والعلا ومهد الذهب وبدر وخيبر والحناكية والعيص» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة تبدأ في منطقتي الرياض والقصيم الساعة العاشرة من مساء اليوم وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الأحد.

وتبدأ في المنطقة الشرقية الساعة الثانية عشرة مساء اليوم وتنتهي الساعة العاشرة من مساء غد الأحد، فيما تبدأ في المدينة المنورة الساعة التاسعة من مساء اليوم وتنتهي الساعة العاشرة من صباح غد الأحد.