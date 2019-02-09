شكرا لقرائتكم قتيلان في هجوم إرهابي على مركز للدرك في بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واغادوغو - أ ف ب | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 00:42

قُتل مدنيّان في هجوم إرهابي على كتيبة للدرك في كونغوسي شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان.



وذا الهجوم هو الثالث خلال أسبوع ويأتي بعد يومين من قمة مجموعة الساحل في واغادوغو التي دعا فيها قادة دول المجموعة إلى مزيد من المساعدات من الأمم المتحدة للتصدي للمتشددين.

وأوضح الناطق باسم الجيش العقيد لاموسا فوفانا، أنّ المسلّحين «حاولوا تحرير أحد عناصرهم، وقتلوا في خضم جنونهم الدموي، مدنيَين اثنين كانا يمرّان من تلك الناحية».

والشخص الذي حاول المسلّحون تحريره كان شارك في هجوم على كتيبة مكافحة الإرهاب في بورزانغا في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وفق المصدر ذاته.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية تتزايد وتيرتها ودمويتها وامتدّت إلى مناطق عدّة علاوة على العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حال الطوارئ في ستّ من المناطق الـ 13 في البلاد.

وخلّفت الهجمات أكثر من 300 قتيل في أربع سنوات.