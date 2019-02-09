شكرا لقرائتكم بوتين يعفي 9 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - «الحياة» | منذ 21 ساعة في 9 فبراير 2019 - اخر تحديث في 9 فبراير 2019 / 01:12

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإعفاء 9 جنرالات وعقيدين من مناصبهم في أجهزة الأمن الروسية.



ومن أبرز الأسماء التي أقالها الرئيس الروسي: رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل إيرينا زايبرت، المساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، ونائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك اللواء ألكسندر كوزنيتسوف، ومدير فرع الهيئة الفيديرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف اللواء فلاديمير نيكيتييف.

وأقال بوتين، نائب وزير الداخلية في تتارستان اللواء رافائيل غيلمانوف، ورئيس مكتب التحقيقات الروسي في تتارستان الفريق بافل نيكولاييف، ورئيس المركز الإقليمي الجنوبي لوزارة الطوارئ الفريق إيغور أودير، ورئيس المركز الإقليمي الشمالي- الغربي لوزارة الطوارئ الروسية الفريق إيغور بانين، ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو اللواء سيرغي سولوبوف.

وأوضح نص القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية للمعلومات القانونية أمس (الجمعة)، أن سلسلة الإقالات طالت وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات الفيديرالية وإدارة المصلحة الفيديرالية للمحاسبة.

وعيّن بوتين بموجب المرسوم ذاته كلاً من اللواء أوليغ إليينيخ مديراً للإدارة العامة لمكافحة التطرف في الداخلية الروسية، واللواء فالينتينا كازاكوفا مديرة للإدارة العامة لشؤون الهجرة التابعة للوزارة ذاتها.

ونصّ المرسوم على تنفيذ عدد من الترقيات الأخرى في وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات الفيديرالية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيديرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم.

وكان الرئيس الروسي وقّع في التاسع من آذار (مارس) الماضي، مرسوماً يقضي بإقالة 10 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيديرالية الروسية والهيئة الفيديرالية لإدارة السجون من مناصبهم.