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© REUTERS / Ramzi Boudina
وقال في ذات السياق "ترشحنا تصديا لعهدة خامسة لن تتحقق، لأن الرئيس بوتفليقة مريض، ولن يسمح له مرضه بأية قيادة للبلاد ".
وفي وقت سابق من اليوم السبت 9 فبراير/شباط، أعلن منسق الهيئة التنفيذية لـ"أفلان" (جبهة التحرير الوطني الجزائرية)، معاذ بوشارب، ترشيح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد بوشارب أن العهدة الرئاسية الجديدة هي مطلب الجزائريين، داعيا لحملة انتخابية قوية لصالح مرشح الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، وفقا لموقع "جزايرس". موجها خطابه للشباب ودعاهم إلى الافتخار بثورة نوفمبر/تشرين الثاني، وصون رسالة الشهداء، والعمل على تعزيز أمن واستقرار الجزائر.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وتطرق رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" أمام مناصريه إلى أنهم سيكونون أمام جماهير مختلفة تماما.. ولن تجد جيرة في مستوى الاستنجاد بها بل أمام مآسي إبحار جارف نحو الضفة الأخرى فرارا من أزمة اقتصادية متفاقمة إلى أزمة اجتماعية، على خلفية نفاذ مداخيل النفط الذي تقول تقارير أنه مع حلول سنة 2024 لن يكون أمام الجزائر بترولا للتصدير، بل ما تنتجه حينها سوى لسد حاجتها الداخلية".
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وأضاف مقري: تعالوا لننقد معا السفينة لأنها آيلة إلى الغرق ولن تستثني أحدا، وأننا لن نحاسب بل عفا الله عما سلف فقط تفاهموا بينكم إذا رضيتم بالتوافق.. وليس مجرد القبول به لأغراض ذاتية أي كل يريده فقط لأن يكون مطية له ولتحقيق مآربه الفردية على حساب الهدف وهو إنقاذ البلاد الذي لازال ممكنا جدا وإيجاد حكم راشد تكون مصلحة الشعب غايته".
كانت هذه تفاصيل خبر مرشح للانتخابات الجزائرية: تعالوا ننقد السفينة لأنها آيلة للغرق بالجميع دون استثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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