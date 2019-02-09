التعاون يؤكد #الاتحاد لا زال في خطر

جدة

انتهى اللقاء ال1ي جمع بين الاتحاد والتعاون بالتعادل السلبي وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت خلال المباراة، ولم تفلح التغييرات التي أجراها مدربي الفريقين في تغيير نتيجة المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الاتحاد برصيده من النقاط إلى 14 نقطة في المركز الـ 15 قبل الأخير، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 30 ليبقى في المركز السادس في ترتيب الدوري.