قضية "الطائرة المختفية" في الأردن تدفع الحكومة إلى التوضيح (صورة)

ولم تمض ساعات قليلة فصلت بين قيام الحكومة عبر منصتها الشهيرة "حقك تعرف" بتوضيح مسألة "الفتسق الحلبي" الفاسد الذي تناوله المواطنون الأردنيون، وبين قضية أخرى حملت عنوان "الطائرة المختفية".

​وتقول الحكومة عبر "حقك تعرف" أن الطائرة المختفية جرى نقلها إلى مستودعات الجمارك الأردنية "لأسباب أمنية". يشار إلى أن هناك حديث عن تكتم الحكومة، على اختفاء طائرة ورد ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017.

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وذكرت الحكومة الأردنية نقلا عن اللجنة الحكومية لمتابعة تقرير ديوان المحاسبة، أن "الطائرة المختفية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، طائرة شراعية لرش المبيدات الحشرية يعود موضوعها إلى العام 2002".

وأوضحت الحكومة أن الطائرة غير مفقودة، وموجودة في مستودعات الجمارك، وليس في المستودعات العامة أو الخاصة في المنطقة الحرة لأسباب أمنية.