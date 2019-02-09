تونس.. "النهضة" والشاهد يبحثان "تهيئة" الظروف للانتخابات

تونس/ ألفة الغربي/ الخليج 365

قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، مساء السبت، إن مباحثات تجرى بين الحركة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف "تهيئة" الظروف لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

كان الهاروني يتحدث، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الدورة الـ25 لمجلس شورى الحركة (68 مقعدًا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) بالحمامات (شرق).

وقال إن "مباحثات تجرى مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتوضيح برنامج مشترك يصل بالبلاد إلى انتخابات (تجرى) في أحسن الظروف ويحل المشكل الاقتصادي والاجتماعي ويعطي صورة لحكومة وطنية تخدم التونسيين بعيدة عن صراع الأحزاب ".

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستورية) نبيب بفون، في تصريحات سابقة، أنه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما ستكون الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام محلية إن لقاء جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل انطلاق أعمال مجلس شورى الحركة في دورته الـ25، من دون تفاصيل.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، شهدت تونس الإعلان عن تأسيس حزب "تحيا تونس"، المقرب من الشاهد، استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية.

ويقول مراقبون إن الشاهد يقف خلف تأسيس الحزب، بعد أن تعمق الخلاف بينه وبين المدير التنفيذي لـ"نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.

وفي سياق آخر قال الهاروني إنّ "مجلس شورى الجماعة يجتمع اليوم في ظل حملة تشويه عنيفة تطال الحركة وتستهدف الحملة الانتخابية."

وقبل أسبوع أكدت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذّين اغتيلا سنة 2013 "وجود تواطؤ واضح وجلي للنيابة العمومية ولقاضي التحقيق بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي من شأنها توريط حركة النهضة وقياداتها وفي مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشي"، الذي اعتبرته الهيئة فاعلا أصليا في القضية".

وفي المقابل أكّد الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري في وقت سابق، أن "الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة الدفاع كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية بهدف التشويه المستمر لحركة النهضة، ليس بغاية كشف الحقيقة بل لضرب الحركة."

