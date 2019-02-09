بروسيا يفشل ويسقط في فخ التعادل مع #فولهام

صحيفة الخليج الإلكترونية

لم يتمكن بروسيا دورتموند من المحافظة على تقدمه وسقط في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلها، مع ضيفه هوفنهايم، في مباراة مثيرة جمعت بينهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري الألماني، السبت.

وسيلقي متصدر البطولة باللوم على نفسه بعدما سيطر جيدون سانشو، في غياب ماركو رويس قائد دورتموند، على اللعب في الشوط الأول، وافتتح التسجيل واخترق دفاع هوفنهايم بحرية تامة.

وصنع لاعب منتخب إنجلترا الهدف الثاني لماريو جوتسه، قبل أن يساهم مع زميله في منح رفائيل جيريرو فرصة هز الشباك بالهدف الثالث في الدقيقة 66.

وكاد سانشو أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 75، لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم قبل أن يتراجع أداء صاحب الأرض بعدما قلص إسحاق بلوفضيل الفارق.

وهيأ بافل كادرابيك الطريق أمام نهاية مثيرة عندما قفز فوق مراقبه ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 83.

وأكمل هوفنهايم عودة مذهلة بضربة رأس من بلوفضيل قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويتصدر دورتموند، الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر، ترتيب المسابقة بـ50 نقطة متقدما بـ8 نقاط على بايرن ميونيخ حامل اللقب، الذي يستضيف شالكه في وقت لاحق مساء السبت.

وتراجع بروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن بايرن عقب هزيمته 3-0 أمام ضيفه هيرتا برلين.