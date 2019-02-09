غدا في ينبع انطلاقة الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

صحيفة الخليج الإلكترونية

بقيادة الدكنور “خالد بن محمد المري” أنهت إدارة المراكز الصحية بمحافظة ينبع كافة التجهيزات اللازمة لتنفيذ الجرعة الثانية للحملة الوطنية الثالثة والعشرون بمحافظة ينبع للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وذلك بناء على توجيهات مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الأستاذ “عبدالرحمن بن صلاح الميلبي”

حيث أعلنت “صحة ينبع” عن أنطلقت الجرعة الثانية للحملة والتي تستهدف الأطفال للأعمار أقل من (5) سنوات .

وسوف تنطلق إعتباراً من يوم الأحد 5 / جماد الآخر / 1440هـ الموافق 10 / فبراير / 2019م وتستمر لمدة (5) أيام وذلك لتطعيم أكثر من “14260” طفل وطفلة في محافظة ينبع وقراها.

وسيتم تنفيذ الحملة من خلال 124 فريق من الفرق الميدانية و 28 فريق من الفرق الثابتة و 25 فريق من الفرق الإشراف بجانب 12 فريق من الفرق المركزية بإدارة المراكز الصحية بقطاع ينبع.

الجدير بالذكر بأن الجرعة الأولى والتي بدأت عملها يوم الأحد 30 / ربيع الثاني / 1440هـ الموافق 6 / يناير / 2019م بلغت النسبة النهائية للحملة بنسبة 100.7 % لعدد المستهدفين الأساسيين هو 14260 كما بلغ عدد المطعمين 14361 بزيادة 101 طفل.