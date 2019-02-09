شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يدعو لإضافة العلاوة السنوية للراتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

دعا برنامج حساب المواطن إلى إضافة العلاوة السنوية للراتب؛ حفاظًا على أهلية المستفيد وقيمة الدعم، مشيرًا إلى أن صرف الدفعة الخامسة عشرة يوم غد الأحد.

ووفقًا للبرنامج تم التعاون مع أكثر من 18 جهة حكومية أثمرت 4 مليارات عملية تبادلية لرفع كفاءة الدعم الحكومي والتأكد من صحة البيانات.

ولفت البرنامج إلى أن الزوجة الأجنبية تستفيد من الدعم عبر إضافتها كتابع إلى الزوج، فيما يمكن للسعودية المتزوجة من أجنبي التسجيل كمستفيد رئيس في البرنامج، الذي لا يسمح للأجنبي بذلك.

وبدأ العمل ببرنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017؛ من أجل احتواء آثار برنامج الإصلاح الحكومي، ويصرف البرنامج نحو 2.4 مليار ريال شهريًّا لـ12 مليون مستفيد في المتوسط.