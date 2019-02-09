فيديو| خلال ساعات.. إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بالسودان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن مأمون حسن إبراهيم، وزير الإعلام السوداني، اليوم السبت أن الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن سيتم إطلاق سراحهم خلال الساعات القليلة المقبلة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير لدى مخاطبته اللقاء الذى جرى مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة مساء الأربعاء".



جاء ذلك في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية(سونا). دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، قال إنّ الصحفيين الذين طالبوا برحيل البشير سيتم إطلاق سراحهم يوم الخميس الماضي.



وقال الرزيقي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك للأنباء: "ستطلق السلطات الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، قرابة 8 صحفيين، كانوا قد احتجزوا خلال فترة الاحتجاجات الماضية".



وأضاف الرزيقي "سيتم السماح لمراسلي القنوات الأجنبية الذين أوقفتهم السلطات السودانية من العمل إلى مزاولة نشاطهم الصحفي".



وأوضح الرزيقي، أن "هذه الخطوات جاءت بعد مبادرة من اتحاد الصحفيين السودانيين إلى الرئيس السوداني عمر البشير، الذي استجاب لها، وأعلن إطلاق جميع الصحفيين المحتجزين".





والأربعاء الماضي، تعهد البشير، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.



ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية، وفق شبكة الصحفيين السودانيين (مستقلة معارضة).



وتقول الشبكة إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن 3 أشهر وفق قانون الطوارئ في ولاية جنوب دارفور (غرب).

وتشهد مختلف المدن السودانية، وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر، مظاهرات مستمرة تطالب برحيل حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.