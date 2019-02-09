اليمن.. #مقاومة_الضالع تنتزع مركز #مديرية_الحشاء من المليشيا

صحيفة الخليج الالكترونية

فرضت المقاومة الشعبية في محافظة الضالع، اليوم (السبت)، سيطرتها على مركز مديرية الحشاء غربي المحافظة، عقب مواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى في صفوفها.

ونقل “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني في المقاومة، أن أفراد المقاومة هاجموا مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في مركز مديرية الحشاء.

وأوضح المصدر أن المقاومة سيطرت على مركز المديرية، وجبال الأحذوف، بعد أن لاذت الميليشيا بالفرار.

وأضاف أن المواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات.

وكانت المقاومة، هاجمت أمس نقطة تابعة للحوثيين بمنطقة الأحذوف، ما أدى إلى مصرع اثنين من عناصر الميليشيا، وجرح ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى اغتنام طقم وكميات من الأسلحة.