شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتربول السعودي» يسلم باكستان متهماً.. تعرف على جريمته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سلم الإنتربول السعودي نظيره في إسلام آباد متهماً من الجنسية الباكستانية في قضايا حسابات بنكية مزيفة بباكستان.

وذكرت صحيفة “داون” الباكستانية، أن المتهم أسلم مسعود تم اعتقاله في أكتوبر الماضي بمدينة جدة، وتم تسليمه يوم الجمعة للسلطات الباكستانية في قضية حسابات مزيفة.

وأشارت إلى أن مسعود هو أحد المشتبه بهم الرئيسين في قضية حسابات مزيفة مع 19 شخصاً آخرين بينهم سياسيون باكستانيون.

وأصدر الإنتربول إشعاراً بإلقاء القبض على أسلم مسعود الذي فر من باكستان، وقامت السلطات السعودية بالتعرف عليه واعتقاله في مدينة جدة، وتسليمه إلى إسلام آباد؛ حيث تم إيقافه وإخضاعه للتحقيقات.