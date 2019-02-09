شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنذار المبكر» يحذر: أمطار رعدية وغبار على منطقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة، وقد تؤثر عليها خلال الساعات المقبلة.

ووجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على «المدينة المنورة والحناكية واليتمة ومهد الذهب وعرجاء وبدر» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن الحالة الممطرة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، تابع اليوم، ما شهدته المنطقة ومحافظاتها من تساقط الأمطار الغزيرة؛ ووجه الجهات المعنية ذات العلاقة، ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

من جانبه توقَّع الباحث في الطقس، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل « تويتر »، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد مع فرصة سيول، اليوم السبت وغدًا الأحد، على أجزاء من المدينة المنورة والقصيم والوشم وسدير، وعفيف وساجر والمحمل وحريملاء والصمان ورماح والقويعية والرياض وجنوب غرب الرياض والشرقية والباحة وعسير، والطائف والشمالية والجوف.

من جهة أخرى، تلقت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عدة بلاغات حول حالات احتجاز بمنطقة المدينة المنورة بسبب الأمطار، في محافظات ينبع، والعلا وبدر، وخيبر والعيص، وتم إنقاذ 111 شخصًا، حالتهم الصحية جيدة، إضافة إلى انتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 65 سنة، بمشاركة طيران الأمن، وإخلاء 14 أسرة وإيواؤهم بإحدى الشقق المفروشة بمحافظة ينبع، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مواطن مفقود في وادي «فضلا» غرب محافظة العلا.