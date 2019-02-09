شكرا لقرائتكم خبر عن بحكم قضائي.. كيف حصل مواطن على مليون ريال من شركته بعد عمله 4 أشهر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت المحكمة العمالية في الرياض، حكمًا أنصفت به مواطناً تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات إلا أن الشركة بعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفياً، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن مليون ريال وإلزام الشركة دفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وكشف تقرير حديث عن إصدار المحاكم العمالية في المملكة أكثر من 2700 حكم، خلال 70 يوماً، وذلك منذ تدشين أعمالها من قبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.

وتصدرت المحكمة العمالية في الرياض قائمة الخمس محاكم الأولى من حيث عدد الأحكام الصادرة بـ771 حكمًا، تليها المدينة المنورة بـ349 حكمًا، ثم الدمام بـ329 حكمًا، ثم مكة المكرمة بـ317 حكمًا، ثم بريدة بـ243 حكمًا.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الرسوم، وطلب شهادة الخدمة، وغيرها من القضايا.