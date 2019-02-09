إصابة منزل مواطن بطلقة طائشة اخترقت السقف (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - جازان: تعرض منزل مواطن في محافظة صامطة بمنطقة جازان، لطلقة نارية طائشة اخترقت سقف المنزل، دون أن تتعرّض أسرته لأي إصابات. وأبلغ المواطن أحمد مدبش، الجهات المعنية بالحادث، حيث باشرت البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مصدر الطلقة. وذكر المواطن أنه يتوقع أن يكون مصدر الطلقة الطائشة حفل زفاف في قرية مجاورة لمنزله.

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