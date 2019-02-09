شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يُحذر من مخالفة تتعلق بالرخصة وحجم المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضحت الإدارة العامة للمرور أن من يقود مركبة برخصة غير مناسبة لحجمها ونوع استخدامها يُعرِّض نفسه لمُخالفة مرورية، وذلك وفقاً لجدول المخالفات الواردة بنظام المرور. جاء ذلك في تغريدة بالحساب الرسمي للمرور بـ”تويتر”، ذكر فيها أنه وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) فإن القيادة برخصة لا تتناسب مع حجم المركبة أو نوع استخدامها مخالفة تبدأ غرامتها المالية من ألف ريال.

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