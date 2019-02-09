شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. اعتداء على مواطن بـ«ساطور» أثناء توجهه لصلاة العشاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تعرض مواطن لهجوم من شخص يحمل ساطوراً في تبوك أمس الأول الخميس، الأمر الذي تسبّب في إصابته برأسه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت مصادر أن المعتدي يعاني من مرض نفسي، وقد هاجم المواطن أثناء ذهابه لصلاة العشاء، وقام بضربه وتهشيم زجاج سيارته باستخدام ساطور، إلى أن تتدخل مجموعة من الأشخاص وسيطروا على الجاني وسحبوا الساطور من يده.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية بتبوك باشرت الواقعة وألقت القبض على المتهم، ونقل المجني عليه لأحد المستشفيات.
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